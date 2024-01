Interssant für jeden UBS-Anleger!

Die UBS-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,52 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 26,1 CHF verzeichnet, was einem Unterschied von +27,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die UBS-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,5 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs von +11,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die UBS für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" erzielte die UBS-Aktie eine Rendite von 46,94 Prozent, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche mit einer mittleren Rendite von 10,84 Prozent liegt die UBS mit 36,09 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von UBS in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen hervorgerufen hat. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um UBS. Dennoch zeigen weitergehende Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet gilt die UBS-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,85 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 24,79. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".