Interssant für jeden Tupperware Brands-Anleger!

Der Aktienkurs von Tupperware Brands ist in den letzten 12 Monaten um -62,86 Prozent gesunken, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -57,3 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Tupperware Brands mit -53,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird Tupperware Brands im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,59, was einem Abstand von 61 Prozent zum Branchen-KGV von 40,39 entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tupperware Brands derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,45 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Tupperware Brands-Aktie derzeit als "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 3 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 127,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tupperware Brands eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.