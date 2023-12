Interssant für jeden Trex-Anleger!

Der Aktienkurs von Trex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Trex damit 33,08 Prozent über dem Durchschnitt (26,55 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 13,93 Prozent. Trex liegt aktuell 45,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Trex besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trex derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 61,04 USD, womit der Kurs der Aktie (80,14 USD) um +31,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 63,55 USD entspricht einer Abweichung von +26,11 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Trex daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Trex für diese Stufe daher ein "Neutral".