Interssant für jeden Traeger-Anleger!

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Traeger überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Traeger in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Traeger-Aktie abgegeben, wovon eine als "Gut", vier als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Traeger-Aktie. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft, da in den letzten 30 Tagen eine "Gut"-Empfehlung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, beträgt 3,63 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 49,18 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Traeger somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Traeger-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,46 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,43 USD liegt, was einer Differenz von -29,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Traeger in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".