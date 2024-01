Interssant für jeden Tian Ge Interactive-Anleger!

Die technische Analyse von Tian Ge Interactive-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Handelstagen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,42 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,47 HKD liegt, was einer Abweichung von +11,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,41 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,63 Prozent darüber. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tian Ge Interactive.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Basierend darauf wird das Unternehmen auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen überverkauften Wert von 7 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,15, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Sentiments ein "Gut"-Rating für Tian Ge Interactive.