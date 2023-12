Interssant für jeden Textron-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Diskussionen zeigen. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Textron gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie deshalb insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Vergleicht man Textron mit dem Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung), so erscheint die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 18,36, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,03 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie deshalb eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Textron mit 29,51 Prozent mehr als 116 Prozent darunter. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 237,84 Prozent, wobei Textron mit 208,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einstufung für die Aktie vergeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das mittlere Kursziel liegt bei 95 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,12 Prozent zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.