Interssant für jeden Texas Roadhouse-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Texas Roadhouse liegt bei 39,49 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,73 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Texas Roadhouse mit einer Rendite von 32,58 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, die um 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,82 Prozent, wobei die Texas Roadhouse mit 41,4 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Texas Roadhouse von 132,91 USD mit +20,82 Prozent über dem GD200 (110,01 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 121,39 USD, was einem Abstand von +9,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Texas Roadhouse weist ein KGV von 30,21 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,32, was einem Abstand von 39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.