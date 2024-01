Interssant für jeden Tesco-Anleger!

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Tesco in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung verleiht. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Tesco wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare in sozialen Medien zu Tesco betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung steht (1 "Gut"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit ist die Redaktion der Meinung, dass Tesco in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Im vergangenen Jahr erhielt Tesco insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 295 GBP ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -1,54 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tesco in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Tesco einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 269,73 GBP und einen kurzfristigen Durchschnitt von 286,82 GBP aufweist. Auf Basis dieser Analyse erhält Tesco somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.