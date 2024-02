Interssant für jeden Terravest Industries-Anleger!

Die technische Analyse der Terravest Industries-Aktie zeigt positive Trends. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 55,37 CAD liegt, was einer Abweichung von +49,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 47,44 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +16,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor erzielte die Terravest Industries-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 64,59 Prozent, was 67,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Terravest Industries derzeit eine Rendite von 1,37 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,26 %. Mit einer Differenz von 6,89 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.