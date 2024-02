Interssant für jeden Teradata-Anleger!

Die Aktie von Teradata wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 44,78 insgesamt 25 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 59,72 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Teradata derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 2,21 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,21 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Aktienkurs von Teradata verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,44 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,35 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Teradata eine Underperformance von -3,08 Prozent verzeichnete. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,32 Prozent im letzten Jahr, und Teradata lag 3,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Teradata-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 55 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 46,28 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Teradata von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.