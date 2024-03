Interssant für jeden TeamViewer-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Teamviewer-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs bei 14,65 EUR liegt, was einem Abstand von -0,95 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 14,79 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,91 EUR, was einer Differenz von +5,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als positiv bewertet, wobei überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 2 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Teamviewer-Aktie liegt bei 54,84, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Internet-Kommunikation.