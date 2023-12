Interssant für jeden Talanx-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talanx beträgt derzeit 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,27 für Versicherungen unterdurchschnittlich ist. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Talanx daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Talanx mit 3,28 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,06 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Talanx-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der aktuelle Kurs von 66,6 EUR liegt um +21,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 55 EUR. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 62,76 EUR liegt der aktuelle Schlusskurs mit einer Abweichung von +6,12 Prozent darüber. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Talanx. Auch die Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.