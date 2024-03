Interssant für jeden Taki Chemical-Anleger!

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Taki Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 3655,08 JPY. Der letzte Schlusskurs von 3700 JPY weicht um +1,23 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 3349,2 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +10,47 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Taki Chemical-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Taki Chemical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Taki Chemical führt bei einem Niveau von 32,53 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,4 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Taki Chemical-Aktie ein "Gut"-Rating.