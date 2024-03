Interssant für jeden Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger!

Die Diskussionsaktivität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Taiwan Semiconductor Manufacturing können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Taiwan Semiconductor Manufacturing liegt aktuell bei 17,78 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 28,22 eine Überverkauftheit an. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie der Taiwan Semiconductor Manufacturing verläuft bei 1753,49 MXN, während der Aktienkurs selbst bei 2550 MXN liegt, was einem Abstand von +45,42 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein positives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.