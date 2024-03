Interssant für jeden TMM-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tmm heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 46,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Tmm weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,23, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Tmm hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tmm in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Tmm in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Tmm wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tmm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 USD liegt, was einer Abweichung von +60 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung von +60 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.