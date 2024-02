Interssant für jeden Sweetgreen-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Sweetgreen wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,04 Punkten, was bedeutet, dass die Sweetgreen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Sweetgreen weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 39,7), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlechten" langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht ist Sweetgreen mit einem aktuellen Kurs von 12,32 USD momentan +12,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,39 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Sweetgreen in den sozialen Medien diskutiert. Demnach erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Sweetgreen basierend auf den verschiedenen Analysen.