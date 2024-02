Interssant für jeden Svenska Handelsbankenr. B-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Svenska Handelsbanken-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 18, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,26, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Svenska Handelsbanken ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Svenska Handelsbanken-Aktie insgesamt positiv sind. Unsere Redaktion ist der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Svenska Handelsbanken-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist, da der Kurs um +25,43 Prozent über dem GD200 liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei +10,65 Prozent Abweichung, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist. Insgesamt wird die Svenska Handelsbanken-Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.