Interssant für jeden Sumo Logic-Anleger!

Sumo Logic, ein Unternehmen aus dem Markt "Software und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 02:48 Uhr) mit 11.91 USD mehr oder weniger gleich (+0.08 Prozent).

Unsere Analysten haben Sumo Logic nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sumo Logic-Aktie ein Durchschnitt von 8,24 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,91 USD (+44,54 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (9,7 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+22,78 Prozent Abweichung). Die Sumo Logic-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Sumo Logic erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Sumo Logic-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Sumo Logic-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sumo Logic vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 14,3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 20,07 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (11,91 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Sumo Logic somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sumo Logic. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sumo Logic daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sumo Logic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.