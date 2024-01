Interssant für jeden Sumitomo Metal Mining-Anleger!

Sumitomo Metal Mining hat eine niedrige Dividendenrendite von 1,27 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,84 % liegt. Das Unternehmen wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Daher erhält Sumitomo Metal Mining in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sumitomo Metal Mining die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Sumitomo Metal Mining eingestellt sind. Die Stimmungsanalyse und die Optimierungsprogramme führen ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Sumitomo Metal Mining in den Bereichen Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, RSI und Anlegerstimmung gute Bewertungen.