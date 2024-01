Interssant für jeden Stryker-Anleger!

Der medizinische Ausrüstungsanbieter Stryker wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,92, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,72 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor erzielte die Aktie von Stryker im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,78 Prozent, was 10,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 14,86 Prozent, und Stryker übertrifft diesen Wert um 8,92 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Stryker liegt bei 11,15, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,12, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Analysten haben die Aktie von Stryker in den letzten zwölf Monaten mit 11 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Für die Aktie wird ein Kursziel von 295,71 USD angegeben, was eine erwartete Kursentwicklung von -5,49 Prozent darstellt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Analysten.