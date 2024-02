Interssant für jeden Stroeer-Anleger!

Die Stroeer &-Aktie hat laut der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 52,9 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +12,55 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 52,8 EUR liegt, wurde analysiert und ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +0,19 Prozent differiert.

Die Aktienkurse von Stroeer & wurden nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet. Die soziale Plattformen zeigten überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass Stroeer & weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für Stroeer & führt.