Interssant für jeden Starbucks-Anleger!

Die Analysteneinschätzung für die Starbucks-Aktie ist überwiegend positiv, basierend auf 13 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Acht Analysten stuften die Aktie als "Gut" ein, während fünf sie als "Neutral" bewerteten. Keine der Bewertungen fiel negativ aus. Auch im letzten Monat gab es eine positive Einschätzung, eine neutrale und keine negative. Dies führt insgesamt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,27 USD, was einen potenziellen Anstieg um 19,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (97,3 USD) bedeutet. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

Aus fundamentaler Sicht wird die Starbucks-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,23 insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,03 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive fundamentale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Starbucks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,96 Prozent, was eine Underperformance von -3,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Starbucks 3,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien signalisiert in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um die Starbucks-Aktie. Darüber hinaus wurden sieben Handelssignale ermittelt, von denen nur eines positiv war. Basierend auf diesen Signalen und der Anlegerstimmung wird die Aktie von Starbucks als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Analysten, der Fundamentaldaten und der Anlegerstimmung, dass die Starbucks-Aktie gemischte Bewertungen erhält. Während die Analysten die Aktie als "Gut" einstufen, wird sie aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie der negativen Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

