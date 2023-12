Interssant für jeden StarTek-Anleger!

Die IT-Dienstleistungsunternehmen Startek hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Vergleich zum Aktienkurs negativ ausfällt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" durch unsere Analysten. Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergaben eine neutrale Bewertung für die Startek-Aktie.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Aktie derzeit 0,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Hingegen zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage einen Anstieg von 24,93 Prozent, was insgesamt eine positive Einschätzung ergibt.

Die Analysteneinschätzung für Startek fällt positiv aus, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 14,68 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Startek eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.