Interssant für jeden StarHub-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Starhub":

Die Dividende für die Aktie von Starhub liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Drahtlosen Telekommunikationsdiensten um 5,18 Prozentpunkte niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite des Unternehmens geringer ausfällt und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Starhub-Aktie eine positive Bewertung. Der 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt weisen beide darauf hin, dass der Schlusskurs der Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was als positiv eingestuft wird. Insgesamt wird die Starhub-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Starhub-Aktie auf der 7-Tage-Basis als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Starhub eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Starhub-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Starhub auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.