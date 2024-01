Interssant für jeden Standard Motor Products-Anleger!

Die Bewertung von Standard Motor Products hat in den letzten Monat keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es auch keine bedeutenden Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Standard Motor Products in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,2 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +20,95 Prozent für Standard Motor Products führt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Standard Motor Products-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin, was zu einer schlechten Gesamtbewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 gut abschneidet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.