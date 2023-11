Interssant für jeden Shofu-Anleger!

Die Anleger-Stimmung bei Shofu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei war in den letzten ein bis zwei Tagen weder eindeutig positive noch negative Stimmung zu erkennen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Shofu wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shofu wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shofu zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und auch für den 25-Tage-RSI.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shofu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2196,82 JPY. Der letzte Schlusskurs (2690 JPY) weicht somit um +22,45 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung (+15,89 Prozent) und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Shofu-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das langfristige Stimmungsbild, den RSI und die technische Analyse.