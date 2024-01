Interssant für jeden Semrush Holdings-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist für die Einschätzung einer Aktie von großer Bedeutung. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Semrush diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Semrush, wodurch eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung ausgelöst wurde.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Semrush wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Semrush in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Semrush vergeben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Semrush vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 12,68 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine negative Entwicklung von -15,22 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,75 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Semrush von 12,68 USD mit +35,04 Prozent Entfernung vom GD200 (9,39 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,5 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +20,76 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Semrush-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.