Interssant für jeden Semler Scientific-Anleger!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Semler Scientific Aktie haben sich über einen längeren Zeitraum kaum verändert. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Semler Scientific in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Semler Scientific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine Einschätzung als "Gut" sprechen. Somit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Semler Scientific Aktie mit einem Kurs von 45,05 USD inzwischen +35,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +63,82 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Semler Scientific-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 7, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis (19,43) zeigt eine überverkaufte Situation, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Semler Scientific.