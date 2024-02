Interssant für jeden Sea-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Sea-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre Performance zu bewerten. Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 47,77 USD und dem aktuellen Kurs von 45,02 USD beträgt -5,76 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 39,66 USD, was einer Abweichung von +13,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die relative Stärke (RSI) der Sea-Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem Wert von 16,99 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Basis. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Sea deuten auf keine klare Richtung in der Kommunikation hin. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Meinungen der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergeben insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 4 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen die qualifizierten Analysen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sea liegt bei 78,5 USD, was einem potenziellen Wachstum von 74,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher ebenfalls eine Einstufung von "Gut" für die Sea-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sea-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sea jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sea-Analyse.

Sea: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...