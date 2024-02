Interssant für jeden Sdic Power-Anleger!

Die Sdic Power-Aktie wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 12,61 CNH, was einer Abweichung von +11,5 Prozent vom aktuellen Kurs (14,06 CNH) entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 13,19 CNH um +6,6 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Das Gesamtrating basierend auf der technischen Analyse ist daher "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Sdic Power haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Abnahme der positiven Themen und eine Zunahme der negativen Auffälligkeiten zeigt. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Sdic Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,48 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Sdic Power ist neutral, wobei vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien dominierten. Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung ein neutrales Bild, obwohl auf der analytischen Seite überwiegend positive Signale abgegeben wurden. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Sdic Power-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs als "Gut" eingestuft, während das Anleger-Sentiment neutral ist.