Interssant für jeden Scottish and Southern Energy-Anleger!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen für die Sse-Aktie ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den letzten 30 Tagen gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1954 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 20,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Kursziel positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sse-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Stromversorger-Branche hat die Sse-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,23 Prozent erzielt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Sse-Aktie haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.