Interssant für jeden Sansha Electric Manufacturing-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Sansha Electric Manufacturing liegt bei 42,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 32. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sansha Electric Manufacturing bei 1325,38 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 1646 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +24,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +20,1 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Bewertung hier ebenfalls als "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um die Aktien von Sansha Electric Manufacturing waren in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Gut" führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Sansha Electric Manufacturing insgesamt eine "Gut"-Bewertung.