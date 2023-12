Interssant für jeden Salzgitter AG-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Stimmung der Anleger bei Salzgitter AG ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Auswertung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie herangezogen wurden. Dabei standen insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 1 Schlecht- und 3 Gut-Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Salzgitter AG liegt bei 13,9 und führt somit zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,38 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtein- schätzung auf "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Salzgitter AG im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,53 Prozent erzielt, was 6,26 Prozent über dem Durchschnitt im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5,73 Prozent, und Salzgitter AG liegt aktuell 6,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, jedoch eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse des GD50. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 29,84 EUR, während der aktuelle Kurs bei 28,82 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -3,42 Prozent führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 26,29 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,62 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.