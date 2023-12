Interssant für jeden Safe Bulkers,- 8% Prf Perpetual Usd 25 -r C-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "SAFE BULKERS INC":

Die technische Analyse der Safe Bulkers-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3,41 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,85 USD liegt, was einer Abweichung von +12,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (3,47 USD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "+10,95 Prozent"-Rating erhält. Somit wird die Safe Bulkers-Aktie auch hier mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann eine Dividendenrendite von 6,06 % gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Marinebranche erzielt werden, was einem Mehrertrag von 0,79 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Safe Bulkers bei 6,97, während der Branchendurchschnitt bei 27,44 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann beobachtet werden, dass Safe Bulkers über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Safe Bulkers eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.