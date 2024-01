Interssant für jeden SS&C-Anleger!

Der Aktienkurs von Ss&c hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 7,42 Prozent, was bedeutet, dass Ss&c im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,74 Prozent hatte. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 148,91 Prozent, wobei Ss&c um 128,75 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wurde Ss&c in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Ss&c haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ss&c daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Ss&c 6 Mal als "Gut" bewertet, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ss&c vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,55 Prozent und ein mittleres Kursziel von 71,83 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ss&c-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 26,99, was darauf hinweist, dass Ss&c auf dieser Basis überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ss&c.