Interssant für jeden SP Plus-Anleger!

Der Aktienkurs von Sp Plus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 1333,03 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 7,89 Prozent, wobei Sp Plus aktuell 41,12 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Sp Plus-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 24,55 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sp Plus mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Sp Plus als überverkauft betrachtet werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Der RSI25 weist auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".