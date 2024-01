Interssant für jeden SPACETALK-Anleger!

Die Spacetalk-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,026 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,33 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +30 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spacetalk liegt bei 22,73, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der die Bewegungen der Aktienkurse über einen Zeitraum von 25 Tagen indiziert, liegt bei 28 und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung bezüglich der Spacetalk-Aktie wird durch soziale Plattformen und Nutzerkommentare positiv beeinflusst. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer Bewertung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung zu beobachten ist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Spacetalk-Aktie, wobei die verschiedenen Analysekriterien zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.