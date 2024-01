Interssant für jeden SI-Bone-Anleger!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Si-bone ist positiv, wie Analysten durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Si-bone abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 24 USD. Dies impliziert eine potenzielle Steigerung der Aktie um 14,34 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs.

Die Diskussionsintensität über Si-bone in den sozialen Medien war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Si-bone 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Si-bone.