Interssant für jeden Ross Stores-Anleger!

Der Aktienkurs von Ross Stores hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 15,74 Prozent liegt Ross Stores mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,61 Prozent verzeichnete, hat Ross Stores mit einer Rendite von 20,35 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an zehn Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ross Stores diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein eindeutiges Bild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Ross Stores hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Ross Stores zeigt insgesamt eine positive Tendenz. In den letzten 12 Monaten haben 6 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während 2 neutrale Einschätzungen vorliegen und keine negativen Bewertungen verzeichnet wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 127,63 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -6,69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Gesamteinschätzung auf Basis der Analysten-Untersuchung fällt daher neutral aus.