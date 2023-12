Interssant für jeden Rio Tinto ADR-Anleger!

Die Aktie von Rio Tinto wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz und ihres Branchenvergleichs, ihrer technischen Analyse und fundamentalen Bewertung analysiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Aktie von Rio Tinto eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto eine Performance von 1,64 Prozent, was einer Outperformance von +18,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Insgesamt führte die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+13,12 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+7,45 Prozent) liegt. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Rio Tinto-Aktie als "Gut" basierend auf der einfachen Charttechnik.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Rio Tinto als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,16 insgesamt 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Rio Tinto in Bezug auf das Sentiment und Buzz neutral ist, im Branchenvergleich eine starke Performance aufweist, in der technischen Analyse gut abschneidet und auch fundamental als gut bewertet wird.

