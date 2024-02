Interssant für jeden Rentokil Initial-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Der Aktienkurs von Rentokil Initial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 2,33 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -19,51 Prozent für Rentokil Initial bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,32 Prozent im letzten Jahr. Rentokil Initial hingegen lag 19,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Rentokil Initial mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,46 auf Basis der heutigen Notierungen um 39 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (55,15). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Rentokil Initial liegt derzeit bei 1,56 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 11,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 10,11 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich aus 9 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier von Rentokil Initial. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die abgegebenen Kursziele zeigen ein durchschnittliches Potential von 47,5 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Rentokil Initial von den Analysten ein durchgehendes "Gut"-Rating.