Interssant für jeden Recruit Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Recruit wird der 7-Tage-RSI auf 54,98 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 49,74 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Recruit. In den Diskussionen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Recruit derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen. Dieser Unterschied von 2,15 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Aus charttechnischer Sicht erhält Recruit eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4736,42 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 5887 JPY, was einen Unterschied von +24,29 Prozent darstellt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (5477,5 JPY) liegt der letzte Schlusskurs mit +7,48 Prozent Abweichung über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Recruit-Aktie führt.