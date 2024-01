Interssant für jeden Raiffeisen Bank-Anleger!

Die Raiffeisen Bank-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um herauszufinden, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 14,21 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,67 EUR liegt, was einer Abweichung von +31,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 15,52 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 5, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 21,26 bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Raiffeisen Bank.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Raiffeisen Bank als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1,91 insgesamt 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Raiffeisen Bank-Aktie mit einer Rendite von 17,25 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt, jedoch unter der mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 24,33 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.