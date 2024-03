Interssant für jeden Pva Tepla-Anleger!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Pva Tepla beträgt 32,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 39,37, was ebenfalls eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Pva Tepla ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,1 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (53,28) einer Unterbewertung von 70 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Pva Tepla in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass diese im normalen Bereich liegen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pva Tepla auf 18,81 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,58 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +25,36 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 21,07 EUR, was einer Distanz von +11,91 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.