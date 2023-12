Interssant für jeden Public Joint Stock Oil Company Bashneft-Anleger!

Die technische Analyse der Bashneft Pjsc-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1849,27 RUB verläuft. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Der Aktienkurs liegt bei 2300 RUB, was einem Abstand von +24,37 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen Wert von 2177,82 RUB, was einer Differenz von +5,61 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bashneft Pjsc-Aktie liegt der RSI7 bei 20,73 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Bashneft Pjsc-Aktie ein aktuelles KGV von 11,32 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Bashneft Pjsc-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment eingestuft.