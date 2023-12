Interssant für jeden Plus-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI der Plus-Aktie einen Wert von 31,43, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert von 32, was weiterhin als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese bei 1498,75 GBP, was der Aktie eine Einstufung als "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 1650 GBP sogar 10,09 Prozent über diesem Wert. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls eine positive Differenz von 11,58 Prozent, was ebenfalls als "Gut" signalisiert. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Plus-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 1842,5 GBP angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 11,67 Prozent impliziert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Plus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie mit 3,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (6,03 Prozent) liegt. Die Dividendenrendite wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt und spiegelt damit die Dividendenpolitik des Unternehmens wider.