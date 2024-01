Interssant für jeden Pharvaris BV-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pharvaris-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation an, sowohl im 7-Tage-RSI mit einem Wert von 16 als auch im 25-Tage-RSI mit einem Wert von 28,77. Daher erhält die Aktie in der RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsveränderung bei Pharvaris festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher auch hier mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pharvaris-Aktie um 69,33 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschten und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Pharvaris befasste. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Pharvaris-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einem "Gut"-Rating eingestuft.