Interssant für jeden PepsiCo-Anleger!

Eine technische Analyse der Aktienkursentwicklung von Pepsico zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 175,14 USD liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des aktuellen Schlusskurses von 170,97 USD, was einem Unterschied von -2,38 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher neutral bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 166,84 USD nahe am letzten Schlusskurs (+2,48 Prozent), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pepsico-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Von 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten prognostizieren ein Kursziel von 197,88 USD, was einem Anstieg um 15,74 Prozent vom letzten Schlusskurs von 170,97 USD entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Pepsico spiegeln überwiegend positive Stimmungen wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Auch ein Handelssignal deutet auf eine positive Bewertung hin, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie von Pepsico bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") und der "Getränke"-Branche, schneidet Pepsico mit einer Rendite von 4,02 Prozent bzw. 19,73 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten PepsiCo Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...