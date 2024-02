Interssant für jeden Pebble Beach-Anleger!

Die technische Analyse der Pebble Beach-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10 GBP einen Abstand von +38,12 Prozent zum GD200 (7,24 GBP) aufweist, was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,14 GBP, was einem Abstand von +22,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Pebble Beach als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 8,14 auf, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie von Pebble Beach somit als "Gut" bewertet.