Interssant für jeden Patterson-Anleger!

Der Aktienkurs von Patterson Cos hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von 7,32 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Die Gesundheitsdienstleister-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,07 Prozent, wobei Patterson Cos mit 7,75 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Patterson Cos insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose von 37 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 22,68 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Patterson Cos ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Patterson Cos als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,28 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".